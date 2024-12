Raja: Sa Pinto refuse une séparation à l’amiable

Ricardo Sa Pinto a refusé de refusé de mettre fin, à l’amiable, de son aventure avec le Raja de Casablanca.

Adil Hala, le président du club, a fait deux propositions à l’entraîneur portugais afin de résilier son contrat à l’amiable. Sauf que Sa Pinto a refusé et tient à avoir ses cinq millions de dirhams pour quitter son poste.

C’est qu’avant de rejoindre le Raja, le Portugais a posé une condition: le club devra attendre l’année 2025 pour le limoger et lui payer, dans ce cas-là, deux mois de salaire. Au cas où il souhaite résilier son contrat dès maintenant, le Raja devra lui verser cinq millions de dirhams. Ce qui n’est pas envisageable actuellement vu la crise financière qui plombe le club.

En parallèle, le RCA souhaite lever l’interdiction de recruter lors du mercato hivernal et mène, pour ceci, une course contre la montre afin de parvenir à des accords avec des joueurs ayant saisi la commission des litiges de la FRMF, à l’instar de Marouane Hadhoudi, Mohamed Mekaâzi et Marouane Fakhr.

Pour rappel, le Raja avait recruté en début de saison l’entraîneur bosnien Rusmir Cviko, dont le contrat a rapidement été rompu après deux défaites consécutives en championnat contre la Renaissance de Berkane et l’Ittihad de Tanger. Il avait été remplacé par Abdelkrim Jinani, qui avait réussi à enchaîner trois victoires consécutives, avant d’être à son tour remplacé par le Portugais Sá Pinto, qui, en dix matchs, a signé trois défaites, six nuls et une victoire.

H.M.