Maroc-Lesotho: Walid Regragui s’exprime après la masterclass des Lions

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a affirmé que la patience et la persévérance ont permis d’atteindre les résultats réalisés par la sélection nationale, qui a signé une victoire sans appel (7-0) face au Lesotho, lundi soir à Oujda pour le compte de la 6è et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025).

« Je tiens à féliciter tous les joueurs qui ont disputé la campagne de qualification. Six victoires en autant de rencontres n’est pas facile, d’autant plus que nous avons inscrit 26 buts », a déclaré Regragui lors de la conférence de presse d’après match Maroc-Lesotho.

« Après la dernière CAN en Côte d’Ivoire, ce n’était pas facile pour nous. On a accepté les critiques, baissé la tête et continué de travailler. Je suis très content pour mes joueurs », a-t-il confié. « Le plus important reste l’état d’esprit. Les joueurs ont respecté le football et l’équipe adverse. C’était une belle soirée, surtout pour les supporters », a-t-il poursuivi, faisant remarquer que la première mi-temps a été meilleure que la seconde, lors de laquelle les joueurs ont baissé relativement de rythme.

Le recours à un spécialiste des coups de pied arrêtés a donné ses fruits, s’est-il félicité, expliquant que les balles arrêtées sont « une arme que nous pourrons utiliser dans l’avenir ». En dépit de ce large score, le sélectionneur national n’a pas caché ses craintes pour l’incapacité des joueurs à gérer les temps forts.

« C’est mental. Il y a un relâchement, il faut éviter les erreurs techniques et respecter le jeu », a-t-il fait observer, poursuivant qu’il y a beaucoup de concurrence au sein de l’équipe nationale. « Les joueurs qui sont restés en banc de touche ont brillé aussi. La liste comprend d’autres éléments qui ne sont pas présents avec nous. Le choix sera difficile mais la concurrence est positive. Je félicite la fédération royale marocaine de football et le staff technique pour le travail abattu », a-t-il ajouté.

Brahim Diaz, auteur d’un triplé face au Lesotho, est un « leader naturel », a commenté Regragui, estimant que l’attaquant du Real Madrid peut trouver facilement des solutions. « Brahim peut être plus efficace dans les trente derniers mètres. Il commence à grandir avec l’équipe et comprendre notre système », a-t-il poursuivi.

Pour espérer remporter la prochaine CAN, a analysé le sélectionneur national, il faut être « soudés » et « confiants », ajoutant que pour les prochains matches des Lions de l’Atlas en éliminatoires du Mondial, « on espère enchainer de la même manière afin d’empocher tôt notre billet de qualification ».

Les Lions de l’Atlas se sont imposés face au Lesotho grâce à un triplé de Brahim Diaz (5è, 15è, 42è), un doublé de Sofiane Rahimi (37è, 45+2è s.p.) et des réalisations de Youssef En-Nesyri (68è) et Ismael Saibari (70è).

Grâce à cette victoire, l’équipe nationale termine en tête de son groupe avec 18 points obtenus en 6 victoires, devançant le Gabon (10 pts), déjà qualifié pour la prochaine CAN et qui s’est imposé ce soir chez la République Centrafricaine (1-0).

S.L