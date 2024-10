Marathon de Casablanca : plus de 50 nationalités représentées (VIDEO)

Les organisateurs de la 15ᵉ édition du marathon international de Casablanca ont annoncé ce vendredi à Casablanca, que cet événement sportif, qui se déroulera dimanche sous le haut patronage du roi Mohammed VI, verra la participation de coureurs internationaux représentant plus de 50 pays de tous les continents.

Lors de la conférence de presse dédiée à la présentation des coureurs participants à cette édition du marathon, ils ont précisé que cette édition accueillera des athlètes de renom, tels que le Kényan Emmanuel Naibei, l’Érythréen Nguse Amlosom et l’Éthiopien Gadisa Tajebe. Ils ont également ajouté qu’en plus des athlètes internationaux bien connus sur la scène sportive mondiale, l’édition de cette année comptera la participation de coureurs marocains, comme Hamza Sahli, Omar Ait Chitachen, Keltoum Bouaasria et Hasna Zahi, soulignant que cette édition sera une opportunité pour les athlètes marocains de se mesurer à leurs homologues internationaux.

Mohamed Jouahri, directeur général de la société de développement local « Casa Events », a indiqué que les coureurs de cette édition représentent plus de 50 nationalités, ajoutant que les courses se répartissent entre un marathon de 42 km, un semi-marathon de 21 km, une course de 10 km et une « course pour enfants », avec la place Mohammed V sur l’avenue Hassan II comme point de départ et d’arrivée.

Il a affirmé que ce marathon reflète la passion des habitants de Casablanca pour le sport, soulignant également que cet événement est devenu une vitrine de la dynamique de la ville et de son engagement en faveur d’un mode de vie sain.

Jouahri a ajouté que le marathon international de Casablanca constitue aussi une occasion idéale pour promouvoir les atouts de la ville sur tous les plans, précisant que des milliers de participants et de bénévoles ont été mobilisés pour assurer le succès de cette édition.

Il a enfin invité les habitants de Casablanca à profiter de cet événement sportif exceptionnel, à encourager les coureurs et à éviter l’utilisation des voitures pendant la durée de la course.