Lions de l’Atlas : qui pour remplacer Noussair Mazraoui ?

Le staff technique attend le rapport médical de Mazraoui pour trancher sur la présence d’un nouveau joueur de la sélection à la double confrontation du Maroc face à la République Centrafricaine.

Noussair Mazraoui, a été blessé lors du match contre Aston Villa ce dimanche, lors de la septième journée de la Premier League. Mazraoui a quitté le terrain à la mi-temps après avoir ressenti des douleurs et va subir des examens médicaux approfondis pour évaluer la nature de sa blessure.

Le rapport médical sera déterminant pour savoir si Mazraoui sera remplacé par un autre joueur, notamment le défenseur du Raja, Youssef Belaamri, qui réalise de belles performances depuis plus d’une saison.

Walid Regragui a déjà confirmé qu’il suivait Belaamri depuis un certain temps, tout comme plusieurs autres joueurs. Il a précisé : « Je suis Belaamri depuis plus d’un an, je sais qu’il a changé de poste, passant de milieu de terrain à arrière gauche, un nouveau rôle dans lequel il a montré de bonnes performances. »

Il a ajouté : « Belaamri et d’autres auront leur chance, et il n’y a pas de différence entre un joueur local et un joueur professionnel, car pour moi, tous sont des joueurs marocains, et la qualité de leur prestation est le critère principal pour jouer avec l’équipe nationale. »