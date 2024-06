Le FC Barcelone intéressé par un jeune talent marocain

Le club espagnol du FC Barcelone est sur le point de recruter l’une des stars montantes du football marocain et considérée comme l’un des joueurs les plus prometteurs pour jouer dans l’équipe nationale à l’avenir.

Selon « L’Équipe », Barcelone s’intéresse au joueur Mohamed Hamouni et souhaite le recruter pour l’intégrer à l’équipe des jeunes, dans le cadre d’un transfert gratuit après la fin de son contrat avec le club français du Havre.

Le journal poursuit en affirmant que le joueur de 17 ans a reçu de nombreuses offres au cours de la période écoulée, mais celle du FC Barcelone reste la plus forte et la plus attrayante, car il jouerait à « La Masia » et bénéficierait d’une expérience importante avant de décider de sa promotion éventuelle en équipe première.

Hamouni est considéré comme l’un des joueurs marocains les plus prometteurs, après s’être illustré avec les Lionceaux de l’Atlas, en plus de ses expériences passées qui font de lui un joueur très suivi et particulièrement apprécié.