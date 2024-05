Tuchel sur le but refusé en fin de match : « Ça ne serait pas arrivé si ça avait été en faveur du Real Madrid »

L’entraîneur allemand du Bayern Munich n’a pas mâché ses mots lors de la conférence de presse d’après match contre le Real Madrid.

Thomas Tuchel est revenu sur le but annulé par l’arbitre de la rencontre au temps additionnel pour un hors-jeu « imaginaire » et un but 100% valable des Munichois.

« Il est clair, selon moi, que cette décision va à l’encontre de toutes les règles du football moderne. La première erreur vient du juge de ligne, il a fait cette erreur sur une action dans le temps additionnel. Sur Alphonso Davies, il a levé son drapeau directement. C’était sur un renversement de jeu, je ne sais pas s’il était hors-jeu. Mais lever son drapeau sur cette seconde action, quand tu ne peux pas être certain qu’il y a hors-jeu à 100%, c’est une énorme décision. On accepte, on a perdu, c’est comme ça. Ça ne serait pas arrivé si ça avait été en faveur du Real Madrid ».