Ce que l’on sait de la prochaine liste de Walid Regragui

Walid Regragui s’apprête à dévoiler la liste des joueurs qui disputeront les matchs face au Congo et à la Zambie, en marge des éliminatoires du Mondial 2026.

Cette liste, qui sera annoncée lors de la 3ème semaine de mai, connaîtra certains changements, dont le retour de Romain Saiss et Noussair Mazraoui. En revanche, Ismael Saibari ne sera pas convoqué vu qu’il ne s’est pas encore totalement rétabli de sa blessure. Salim Amellah et Sofiane Boufal ne seront pas non plus retenus.

Par ailleurs, le doute plane sur la convocation d’Abdessamad Ezzalzouli qui n’a pas participé aux derniers matchs face à l’Angola et à la Mauritanie.

Non appelé lors du dernier stage des Lions de l’Atlas, Amine Harit risque d’être encore écarté par Regragui. Selon des médias français, les déclarations de l’attaquant de l’OM, selon lesquelles son niveau avait baissé après la CAN 2023, n’auraient pas été du goût du sélectionneur national.





H.M.