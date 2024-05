Turquie: Hakim Ziyech auteur d’un doublé contre Sivasspor (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain, Hakim Ziyech, a conduit le Galatasaray à une large victoire contre Sivasspor (6-1), lors du match qui a opposé les deux équipes, dimanche soir à Istanbul, dans le cadre de la 35ème journée de la Süper Lig, le championnat turc.

Le Lion de l’Atlas a ouvert le score à la 11ème minute de la première mi-temps grâce à une passe décisive du Turc Barış Yılmaz, avant que le Néerlandais Dries Mertens ne marque le deuxième but (38è).

L’Argentin Mauro Icardi a inscrit le troisième but à la 59ème minute, avant que Ziyech ne marque son doublé une minute plus tard.

Mertens et Icardi ont ensuite clôturé la marque pour Galatasaray avec un cinquième but (73è) et une sixième réalisation (85è). Pour Sivasspor, l’unique but a été l’oeuvre du Turc Caner Osmanpaşa à la 54ème minute.





Avec cette victoire, Galatasaray maintient sa deuxième place au classement de la Süper Lig avec 96 points, très loin devant Sivasspor, neuvième avec 48 points.