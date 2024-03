Leverkusen: Alonso tranche pour son avenir

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso restera, la saison prochaine, en poste au sein du club leader du championnat d’Allemagne de football, à dix unités du Bayern Munich.

« J’ai voulu profiter de la pause internationale pour réfléchir un peu mieux. La semaine dernière, j’ai eu une bonne réunion avec Simon (Rolfes, le directeur sportif) et Fernando (Carlo, le président) et je leur ai donné ma décision de continuer d’être entraîneur du Bayer Leverkusen », a expliqué, vendredi en conférence de presse, le technicien espagnol, convoité par plusieurs grands clubs européens, notamment Liverpool et le Bayern Munich.





Xabi Alonso a effectué la fin de sa carrière de joueur au Bayern Munich entre 2014 et 2017, et s’est assis sur le banc de Leverkusen depuis l’automne 2022, pour sa première grande expérience après avoir entraîné les jeunes du Real Madrid (2018/19) et la réserve de la Real Sociedad (2019/22).

A neuf journées de la fin de la saison de Bundesliga, Leverkusen compte dix points d’avance sur le Bayern Munich et semble très bien parti pour mettre fin à la décennie hégémonique bavaroise sur le football allemand débuté au printemps 2013.

Toujours invaincu en 38 matches, toutes compétitions confondues, cette saison, le Bayer Leverkusen est également engagé en Coupe d’Allemagne (demi-finale contre Fortuna Düsseldorf) et en Ligue Europa (quart de finale contre les Anglais de West Ham).

S.L.