Walid Regragui : « Nous n’avons pas été bons »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a affiché sa déception après le match face à la Mauritanie mardi, affirmant que le niveau du groupe n’a pas été bon.

« Le match a été difficile pour les joueurs, et en réalité, nous n’avons pas été bons et n’avons pas livré une bonne performance. Nous voulions gagner devant notre public », souligne Regragui dans une déclaration à la presse après le match.

Regragui a expliqué les raisons de cette mauvaise performance des Lions de l’Atlas :

Il a ajouté : « Le match a vu la participation de nouveaux joueurs comme Brahim Diaz et Eliesse Bensghir. Il y a un certain manque de cohésion avec des joueurs comme Ziyech et Hakimi. Cela demande un peu de temps, mais nous voulions gagner pour terminer la pause internationale sur une bonne note ».

Pour rappel, l’équipe marocaine a été contrainte au match nul 0-0 avec son homologue mauritanien, dans le match qui s’est déroulé, mardi, sur la pelouse du stade « Adrar » à Agadir.