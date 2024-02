Raja-MAS: le tarif des billets dévoilé

Le Raja de Casablanca croise le fer ce mercredi avec le MAS au stade de Berrechid, pour le compte de la 18ème journée de la Botola.

Les tickets du match ont été mis en vente dès ce lundi sur la plateforme «Raja Ticketing». Leurs prix ont été fixés à 50 et 120 dirhams.

A noter que le bureau dirigeant du Raja a réussi à convaincre les autorités de Berrechid d’autoriser le déplacement des supporters des Verts. En revanche, le public du MAS ne pourra pas se déplacer pour cette rencontre. Tous les billets du match seront donc réservés aux fans du Raja.

Rappelons que l’AS FAR, qui recevait au stade municipal à Kénitra, a fait match nul avec le Raja de Casablanca, 1 but partout, dimanche lors de la 17e journée de la Botola. Les Verts ont ouvert le score sur un but contre son camp de Hamza Igmane (52e), alors que les Militaires ont égalisé grâce à Tumisang Orebonye (78e).

Ce résultat fait perdurer le mano à mano entre les deux co-leaders, qui portent leur actif à 37 points chacun.

