Ces 11 Lions de l’Atlas participent pour la première fois à la CAN

Walid Regragui a dévoilé la liste des 27 joueurs retenus pour prendre part à la 34è édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football, prévue du 13 janvier au 11 février prochains en Côte d’Ivoire.

Cette liste est marquée par la convocation de la majorité des joueurs ayant disputé le dernier mondial au Qatar en 2022, contre la présence de jeunes joueurs qui défendront les couleurs des Lions de l’Atlas en Côte d’Ivoire. D’ailleurs, 11 joueurs participeront pour la première fois à la CAN. Il s’agit de Mehdi Benabid, Oussama Azzouzi, Amir Richardson, Yahya Attiat Allah, Ismael Saibari, Chadi Riad, Bilal El Khannouss, Abdelkabir Abqar, Amine Adli, Abde Ezzalzouli et Amine Harit.

Rappelons que les Lions de l’Atlas évolueront dans le groupe F lors de cette CAN, aux côtés de la Tanzanie, la RD Congo et la Zambie. Ils entameront la compétition le 17 janvier face à la Tanzanie, avant de croiser le fer avec la RD Congo (21 janvier), puis la Zambie (24 janvier).Le tournoi aura lieu dans les villes ivoiriennes d’Abidjan, Bouaké, Korhogo, San Pedro et Yamoussoukro.

