CAN 2023: la Côte d’Ivoire dévoile sa liste

Le sélectionneur des Éléphants de Côte d’Ivoire, Jean-Louis Gasset, a dévoilé, jeudi, la liste définitive des 27 joueurs qui prendront part à la phase finale de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.

Les attaquants Sébastien Haller (Dortmund) et Nicolas Pépé (Trabzonspor), le défenseur Wilfried Singo (AS Monaco) ainsi que les milieux Seko Fofana (Al-Nassr), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) et Franck Kessié (Al-Ahli) font partie de la liste des Eléphants annoncée lors d’une conférence de presse par le sélectionneur.

Toutefois, l’attaquant de Galatasaray, Wilfried Zaha et le défenseur central du Besiktas, Eric Bailly, n’ont pas été appelés.

La Côte d’Ivoire fait partie du groupe A, dans lequel elle défiera la Guinée-Bissau (13 janvier), le Nigeria (18 janvier) et la Guinée équatoriale (22 janvier).

Liste des 27 joueurs sélectionnés:

Gardiens : Yahia Fofana (Angers/FRA/D2), Charles Folly (Asec Mimosas), Badra Ali (Sekhukhune United/RSA).

Défenseurs : Serge Aurier (Nottingham Forest/ENG), Willy Boly (Nottingham Forest/ENG), Ismaël Diallo (Hajduk Split/CRO), Ousmane Diomandé (Sporting Portugal/POR), Ghislain Konan (Al-Feiha/KSA), Evans N’dicka (AS Rome/ITA), Odilon Kossonou (Bayer Leverkusen/GER), Wilfried Singo (Monaco/FRA).

Milieux : Jean-Thierry Amani Lazare (Union Saint-Gilloise/BEL), Idrissa Doumbia (Alanyaspor/TUR), Seko Fofana (Al Nassr/KSA), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest/ENG), Franck Kessié (Al-Ahli/KSA), Jean-Michaël Séri (Hull/ENG/D2).

Attaquants : Simon Adingra (Brighton/ENG), Jonathan Bamba (Celta Vigo, ESP), Jérémie Boga (Nice/FRA), Sébastien Haller (Dortmund/GER), Karim Konaté (Red Bull Salzbourg/AUT), Christian Kouamé (Fiorentina/ITA), Jean Philippe Krasso (Étoile rouge Belgrade/SRB), Max-Alain Gradel (Gaziantep/TUR), Oumar Diakité (Reims/FRA), Nicolas Pépé (Trabzonspor/TUR).