Yassine Bounou exauce le vœu d’un enfant palestinien (VIDEO)

Yassine Bounou a exaucé le vœu de Assif, un enfant palestinien. Le jeune garçon, du camp Nuseirat, avait été blessé par un projectile et sa jambe a été amputée, ce qui a mis fin, selon lui, à son rêve de devenir footballeur.

Via un appel vidéo, Assif a pu discuter avec le gardien de but des Lions de l’Atlas. Après avoir pris de ses nouvelles, Yassine Bounou a tenu a lui exprimer son soutien. «Je me porte bien et j’aimerai tellement te rencontrer », lui a lancé le jeune garçon, tellement ému. «On va certainement se voir. C’est promis», a répondu Bounou.

Rappelons que dans une vidéo, Assif avait confié: «Je remercie Dieu d’être resté en vie. Mon frère est malheureusement décédé».

«Aujourd’hui, j’ai deux souhaits: rencontrer Yassine Bounou, mon idôle, et avoir une prothèse pour remplacer ma jambe amputée, ce qui me permettra de rejouer au football et de poursuivre mes études», a-t-il assuré.

Et d’ajouter : «J’ai toujours rêvé d’être gardien de but, comme Yassine. J’espère qu’il entendra parler de moi. Je suis fort et je rejouerai un jour».

H.M