Said Chiba: « la possession de balle a été la clé de notre victoire »

Par LeSiteinfo avec MAP

La possession de balle a été la clé de la victoire de l’équipe marocaine de football des moins de 17 ans (U17) contre son homologue indonésienne, a indiqué jeudi à Surabaya le sélectionneur national, Saïd Chiba.

Le Onze national a tiré les leçons qui s’imposent de la défaite contre l’Équateur et a misé sur la possession de balle pour ménager ses efforts sur la pelouse, a dit M. Chiba à l’issue de la victoire du Maroc face à l’Indonésie (3-1) en match disputé pour le compte de la 3è et dernière journée du groupe A de la Coupe du monde de la catégorie, qui se déroule en Indonésie (10 novembre – 02 décembre).

En première mi-temps, les Lionceaux de l’Atlas ont livré une bonne prestation sur le plan physique, réussissant à limiter la puissance offensive de l’équipe indonésienne, a-t-il relevé dans une déclaration à la MAP.

L’équipe nationale a exercé un pressing haut sur l’équipe adverse, a-t-il expliqué, notant que les joueurs marocains ont réussi à récupérer un grand nombre de ballons et à créer plusieurs occasions, dont deux ont été concrétisées.

La sélection marocaine a géré la deuxième mi-temps de manière rationnelle, en continuant à s’accaparer le ballon et en marquant le but du break, a ajouté le technicien marocain. Le milieu de terrain Imran Nazih a dit que les Lionceaux ont eu le contrôle du match dès l’entame de la première mi-temps.

Grâce à sa victoire face à l’Indonésie et suite au match nul (1-1) entre le Panama et l’Équateur, l’équipe nationale U17 termine la phase de poules en tête du groupe A avec 6 points au compteur, devant l’Équateur, 2ème avec 5 points, et l’Indonésie et le Panama (3è ex-aequo/2 pts chacun).