Botola: les buts du match FUS-RSB (VIDEO)

Le FUS de Rabat a fait match nul à domicile face à la Renaissance Berkane (RSB) sur le score de 1 but partout, samedi au complexe sportif Moulay El Hassan de Rabat, en match comptant pour la 9è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Les Fussistes ont ouvert la marque dès la 16è minute par Ayoub Nanah, avant que les Berkanis ne remettent les pendules à l’heure grâce à Yassine Lebhiri (72è).

Au terme de ce nul, les hommes de Jamal Sellami grimpent d’un cran pour pointer à la 4è place à côté du Moghreb Tétouan (15 pts), alors que la RSB, qui porte son actif à 17 unités, est provisoirement co-leader avec l’AS FAR.

Deux matches sont programmés ce soir, le premier opposera la Jeunesse Salmi au Raja Casablanca, tandis que le second mettra aux prises l’Olympic Safi et l’AS FAR.

S.L.