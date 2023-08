Les supporters du Wydad et du Raja dans le flou

A quelques jours du coup d’envoi de la Botola, les supporters du Wydad et du Raja de Casablanca sont dans le flou.

Alors que le complexe Mohammed V sera fermé pendant plusieurs mois, les deux clubs casablancais ignorent encore où leurs matchs se dérouleront. Les autorités avaient d’ailleurs refusé que les rencontres du WAC et du Raja aient lieu au stade Larbi Zaouli.

Plusieurs supporters ont ainsi lancé un appel aux autorités afin de mettre les stades de Marrakech, de Rabat, de Tanger et d’Agadir à la disposition des deux clubs.

Le Wydad, de son côté, est plus sous pression vu que les Rouge et Blanc disputeront la Botola, la ligue des champions et la Super Ligue.

Rappelons que le WAC affrontera le mercredi 31 août le FUS en marge de la première journée de la Botola. Le Raja croisera le fer avec le Youssoufia de Berrechid le samedi 27 août.

H.M