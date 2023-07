CAN U23: le Mali se qualifie aux JO après sa victoire face à la Guinée

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection malienne de football U23 s’est qualifiée aux Jeux olympiques de Paris 2024 après sa victoire aux tirs au but par 4 à 3 (0-0), face à son homologue guinéenne, en match pour la 3e place de la CAN de la catégorie, disputé vendredi au Grand stade de Tanger.

Le Mali décroche le 3 e et dernier billet pour les JO de Paris, avec le Maroc et l’Égypte. La finale de cette CAN U23, organisée à Rabat et Tanger du 24 juin au 8 juillet, mettra aux prises le Maroc à l’Égypte, samedi au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah (21h00).