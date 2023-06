N’golo Kanté rejoint l’Arabie saoudite

Par LeSiteinfo avec MAP

Le club de football saoudien Al-Ittihad a annoncé mercredi avoir recruté l’international français et champion du monde 2018 N’Golo Kanté pour trois ans.

Évoluant depuis 2016 au sein du club londonien de Chelsea, N’Golo Kanté retrouvera son compatriote et Ballon d’Or 2022 Karim Benzema, 35 ans, qui s’est également engagé pour trois ans avec le club saoudien après 14 saisons passées au Real Madrid.

« Kanté est un joueur d’Ittihad maintenant! » a tweeté le club de Jeddah avec une photo du milieu de terrain portant son maillot rayé jaune et noir, puis une vidéo de Benzema souhaitant la bienvenue à son nouveau coéquipier.

« Je suis très excité de jouer avec les Tigres, devant les supporteurs à Al-Jawhara », le stade du club à Jeddah, a déclaré Kanté dans cette même vidéo.

Kanté, 32 ans, avait signé début juin un pré-contrat pour trois ans avec Al-Ittihad, mais le club saoudien avait conditionné son recrutement définitif a des examens médicaux, le joueur ayant subi de multiples blessures cette saison.

Le champion du monde a vécu la saison dernière une traversée du désert, éloigné des terrains pendant plus de six mois à cause d’une blessure aux ischio-jambiers, puis à un adducteur.

S.L