Casablanca : clôture du plus grand salon de sport en Afrique

Africa Sport Expo, plus grand salon du sport en Afrique a clôturé ses portes dimanche 28 mai 2023 dans le nouveau pôle urbain de Casa Anfa, à Casablanca. Inauguré par le Ministre de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports Monsieur Chakib Benmoussa, cet évènement annuel qui se veut une plateforme omnisports d’échange et de découverte tant pour les professionnels que pour le grand public, a accueilli durant quatre jours 130 exposants de 20 pays. Parmi eux des équipementiers, des enseignes internationales, des salles de sport, des professionnels du fitness, des agences, des entreprises spécialisées dans les infrastructures, des fédérations…

Africa Sport Expo s’est également démarqué par la participation d’une centaine d’experts de renommée internationale qui ont animé une panoplie de conférences tout en partageant leurs expériences respectives.

Un espace animations outdoor de 10 000 mètres carrés a également été prévu avec au programme une vingtaine d’activités pour tous les âges, notamment du crossfit, du tir à l’arc, du judo, du padel, du basket, du hockey sur glace, du stunball, de la boxe…

Organisé sur 4 jours, Africa Sport Expo a proposé aux 20 000 visiteurs :

2 journées B to B (jeudi et vendredi) durant lesquelles les professionnels ont pu se rencontrer, échanger et débattre de sujets liés au secteur.

2 journées Grand public (samedi et dimanche) durant lesquelles les visiteurs ont pu découvrir les dernières tendances, s’initier à de nouvelles disciplines et prendre part à des animations ludiques et participatives.

Africa Sport Expo a aussi été l’hôte pour la première fois de la cérémonie officielle des Morocco Sports Awards dont la 3ème édition a rendu hommage à 7 personnalités et organisations qui se sont distinguées au sein de l’écosystème sportif marocain durant l’année 2022.

Une des grandes attractions du salon Africa Sport Expo a été le musée « Niya», un espace incontournable de 100 mètres carrés mettant en scène l’histoire des participations des lions de l’Atlas durant les coupes du monde 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 et 2022.

« Notre ambition à travers ce salon est de mettre à disposition de l’ensemble de l’écosystème, une plateforme qui va permettre avant tout, d’élargir la base des pratiquants au Maroc tout en favorisant la croissance des entreprises marocaines du secteur », déclare Mehdi Sekkouri Alaoui, fondateur du salon AFRICA SPORT EXPO.