« Ba Hassan », le fervent supporter du Raja, affiche ses espoirs (VIDEO)

« Ba Hassan », le fervent supporter non-voyant du Raja de Casablanca, a vivement insisté sur le fait que son équipe favorite ait fortement besoin d’un président qui a un programme digne du club des Verts.

Que le successeur de Aziz El Badraoui soit Mohammed Boudrika ou Said Hasbane, les deux candidats en lice et anciens présidents du Raja, peu importe pour « Ba Hassan ». Celui-ci, dans une déclaration à Le Site info, faite devant l’académie du club, aux environs de Bouskoura, où a eu lieu l’Assemblée générale, a affirmé: « Hasbane et Boudrika sont des Rajaouis et nous désirons que la personne qui soit aux commandes travaille pour le bien de l’équipe et puisse déployer les efforts nécessaires en vue que le Raja retrouve son aura d’antan et sa place naturelle et saine ».

Rappelons que Mohamed Boudrika est devenu président du Raja après qu’El Badraoui a préféré jeter l’éponge sans attendre l’échéance de son mandat. Ceci, à cause des nombreux et graves problèmes financiers où se débat le club, mais aussi, selon les observateurs, en raison des mauvais et inhabituels résultats, que d’aucuns n’hésitent pas à qualifier de « catastrophiques », obtenus par les Verts en Botola Pro.

