Walid Regragui sur les traces de cinq joueurs

Cinq joueurs, qui n’ont pas encore tranché quant au maillot qu’ils vont représenter, sont dans le radar de Walid Regragui.

Selon l’Equipe, le sélectionneur national souhaite convaincre ces nouveaux noms pour jouer pour les Lions de l’Atlas. Il s’agit, selon le journal, d’Amine Adli, Mohamed-Ali Cho, Brahim Diaz, Elyas Bensghir et Sofiane Diop.

Walid Regragui souhaitent leur présenter le projet marocain avant que la FRMF ne règlent les démarches légales et administratives les concernant. Adli joue à l’AS Monaco, le second à l’AC milan, le troisième au Bayern Leverkusen, le quatrième à l’AS Monaco et le 5ème au Real Sociedad.

Rappelons que les Lions de l’Atlas affrontent en amical le Cap Vert en juin prochain avant d’affronter l’Afrique du Sud pour le compte des éliminatoires de la CAN 2024.

H.M.