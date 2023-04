Raja-Al Ahly: à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Le Raja de Casablanca croise le fer ce samedi avec Al Ahly en marge des quarts de finale retour de la Ligue des champions. Les Verts auront la tâche ardue pour se racheter de leur défaite (0-2) face aux Egyptiens, samedi dernier au Stade international du Caire.

En match aller, malgré sa tentative de prendre les choses en main dès le début de la partie, le Raja a concédé deux buts, inscrits vers la fin de chaque mi-temps par Mohamed Abdel-Moneim (45+2) et Hamdi Fathy (83e).

Au-delà du résultat, c’est la stature de l’adversaire, dix fois vainqueur de ce trophée et finaliste malheureux de la dernière édition, qui peut poser problème, dans la mesure où le club égyptien dispose de joueurs expérimentés et habitués à ce niveau de compétition. En plus, le manque de réaction des joueurs rajaouis après le premier but encaissé pose plusieurs questions sur le mental du groupe et sa capacité à rester dans le match.

Le coup d’envoi de la rencontre, qui aura lieu au stade Mohammed V de Casablanca, sera donné à 20h. Elle sera diffusée sur Arryadia TNT et beIN Sports HD 4.

S.L.