Après Tissoudali, vers le retour d’un autre Lion de l’Atlas en sélection

Walid Regragui s’apprête à récompenser un joueur pour ses bonnes prestations en club et le convoquer en sélection nationale.

Selon une source de Le Site info, il s’agit de Soufiane Rahimi, précisant qu’il participera au prochain stage des Lions de l’Atlas qui affronteront l’Afrique du Sud en marge des éliminatoires de la CAN 2023. Et d’ajouter qu’en plus du joueur de l’Ain, le sélectionneur national compte faire appel à d’autres joueurs n’ayant pas été convoqués face au Brésil et au Pérou.

A noter que depuis l’arrivée de Regragui en tête de la sélection nationale, plusieurs supporters affichent leur soutien à Soufiane Rahimi, estimant que le joueur mérite sa place au sein de l’équipe.

H.M.