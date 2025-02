L’Arabie Saoudite annonce la date du début de Ramadan 2025

Le mois sacré de Ramadan débutera ce samedi en Arabie Saoudite, a annoncé la Cour suprême saoudienne.

« L’observation du croissant lunaire annonçant le début du mois sacré de Ramadan pour l’année 1446 de l’hégire a été confirmée ce vendredi. De ce fait, samedi sera le premier jour du mois sacré de Ramadan », rapporte l’agence saoudienne de presse (SPA), citant un communiqué de la Cour.

A noter que l’observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de Ramadan au Maroc aura lieu ce vendredi 29 chaâbane 1446 de l’hégire, correspondant au 28 février 2025.

Les magistrats, les Nadhirs et les délégués du ministère des Habous et des affaires islamiques seront invités à informer ce département de l’observation du Croissant lunaire ou de sa non-observation en le contactant aux numéros de téléphone suivants: (0537.76.11.45), (0537.76.09.32), (0537.76.05.49) et (0537.76.89.54) ou au numéro de fax (0537.76.17.21).

Rappelons que l’astronome Ali Amraoui a indiqué que le Ramadan débutera le dimanche 2 mars 2025 dans le Royaume. «Aïd Al Fitr sera célébré le 31 mars 2025, ce qui signifie que le mois sacré ne durera que 29 jours au Maroc», a assuré Amraoui.

H.M.