Une photo de Hiba Abouk enflamme la Toile

L’actrice espagnole d’origine tunisienne, Hiba Aboukhriss Benslimane, plus connue sous le nom de Hiba Abouk, a attiré l’attention, la grande surprise, et même certains doutes, de ses fans et followers avec une photo d’elle, publiée sur son compte officiel Instagram.

En effet, l’ex-compagne du Lion de l’Atlas et toujours joueur du PSG, Achraf Hakimi, apparaît le ventre en l’air sur ce cliché. Ce qui a laissé d’aucuns penser qu’elle est peut-être enceinte!

En revanche, cette photo a suscité la surprise de nombreux Marocains qui n’ont pas hésité à abreuver Hiba Abouk de critiques acerbes, après sa séparation avec l’international marocain, apparaissant avec ce ventre au vent, quelques semaines seulement depuis le divorce.

Rappelons que l’actrice espagnole d’origine tunisienne avait décidé de se séparer du père de ses deux garçons, Amin et Naim, après l’accusation de viol, prétendument ou pas, portée par une jeune Française à l’encontre d’Achraf Hakimi.

Larbi Alaoui