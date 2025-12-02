Tennis : parcours remarquable du Marocain Karim Bennani en Tunisie

Le tennisman marocain Karim Bennani a signé un parcours remarquable lors du tournoi ITF M15 de Monastir, disputé en Tunisie du 24 au 30 novembre dernier.

Engagé dans l’épreuve du simple, le joueur marocain s’est imposé respectivement devant les Allemands Julien Penzlin et Luca Wiedenmann, puis l’Italien Lorenzo Rottoli en demi-finale, indique, mardi, un communiqué de la Fédération royale marocaine de tennis.

Il s’est incliné en finale face au Français Thomas Faurel, tête de série N.1, sur le score de 3-6, 7-5, 7-5. En double, associé au Tunisien Adam Nagoudi, Karim Bennani a également signé un très bon parcours, après que la paire ait atteint les demi-finales, suite à deux victoires solides face aux équipes Omarkhanov/Pleshivtsev puis De Carvalho / Lapalu, avant de s’incliner face au tandem Kudriashov/Paganetti sur le score de 6-2, 2-6, 10-6.