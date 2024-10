Recettes touristiques: le Maroc progresse de dix places (Classement mondial)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc a réalisé une avancée notable dans le classement mondial des recettes touristiques de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), passant de la 41ème à la 31ème place entre 2019 et 2023, a annoncé le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire.

Cette ascension remarquable, l’une des plus fortes progressions parmi les 50 premières destinations mondiales, témoigne du dynamisme et de la résilience du secteur touristique marocain, ainsi que de l’efficacité des stratégies mises en place, relève le ministère dans un communiqué.

Et de rappeler que la feuille de route touristique pour 2023-2026 vise à renforcer cette dynamique, avec un objectif ambitieux à savoir atteindre 120 milliards de dirhams (MMDH) de recettes en devises d’ici 2026.

Pour y parvenir, le plan d’action s’articule autour de deux axes majeurs, à savoir l’augmentation du nombre de visiteurs pour atteindre 17,5 millions de touristes d’ici 2026 et l’enrichissement de l’offre touristique nationale, souligne la même source.

Dans cette perspective, le gouvernement entend multiplier les infrastructures touristiques et proposer des expériences d’animation innovantes et diversifiées pour les touristes, conclut le communiqué.

S.L.