Cybersécurité : l’UM6P lance le « College of Computing »

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) élargit son champ d’action avec l’ouverture d’une nouvelle branche du « College of Computing » à Rabat, spécialement dédiée à la cybersécurité. Cette initiative vise à former des experts capables de répondre aux enjeux de sécurité numérique, et à renforcer le Maroc dans ce secteur stratégique.

Implantée sur le campus UM6P de Rabat, cette nouvelle antenne aspire à devenir un centre d’excellence en cybersécurité pour l’Afrique. Le programme de trois ans est conçu pour les étudiants de niveau Bac+2/Bac+3, issus de classes préparatoires et licences, mais il est aussi accessible après le Baccalauréat. Les candidats, quelle que soit leur voie d’intégration, devront passer un concours d’entrée, dont la prochaine édition se déroulera en juin 2025.

Le programme en cybersécurité complète l’offre du College of Computing, qui comprend déjà des cursus en intelligence artificielle et machine learning, dispensés sur le campus de Benguerir. Le Prof. Rachid Guerraoui, Président du comité de pilotage du College of Computing, souligne que cette expansion reflète la volonté de l’UM6P de structurer deux pôles d’excellence en informatique : l’un pour l’IA et le machine learning à Benguerir, et l’autre pour la cybersécurité à Rabat. Cette stratégie vise à former les futurs acteurs du numérique, capables de répondre aux défis de la transformation digitale en Afrique.

La mission de l’UM6P, à travers son College of Computing, est de préparer une nouvelle génération de leaders en sciences numériques. Avec une équipe académique de 32 professeurs, 91 doctorants et 239 étudiants, l’institution dispense des programmes allant du diplôme d’ingénieur au doctorat en informatique. Les étudiants bénéficient d’une formation de pointe alliant théorie et innovation technologique, en phase avec les besoins actuels de l’industrie.