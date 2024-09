L’artiste Rachid El Ouali partage son expérience avec le recensement (PHOTO)

L’artiste Rachid El Ouali a partagé sur Instagram son expérience personnelle avec le recensement et toutes les questions qui lui ont été posées.

« Parfois, je me demande si les médias sociaux contribuent vraiment à la sensibilisation ou s’ils ne font que propager des rumeurs. Le recensement est une procédure naturelle, ordinaire et simple. Hier, un jeune homme est venu chez moi, et il était tellement préoccupé de ne pas perdre mon temps qu’il n’a même pas voulu accepter de thé ou de café, ce qui l’a rendu mal à l’aise, et j’ai donc peut-être manqué de courtoisie à son égard. »

Il a poursuivi en disant : « Il m’a posé des questions telles que combien de personnes sont avec vous, combien de familles vivent avec vous, si vos enfants sont à l’étranger, votre âge, si quelqu’un est décédé cette année, etc. Il a terminé sa mission sans me demander combien je gagne, combien je dépense, si je fais des dons, ou des informations fiscales»

Il a conclu son post en disant : « À mon avis, nous devons faciliter la tâche des jeunes et des jeunes femmes qui accomplissent leur mission, et il est honteux de les maltraiter ou de leur fermer la porte. C’est notre devoir. Cinq ou six minutes suffisent. Heureusement, ceux qui comprennent cela sont nombreux. Que Dieu aide tout le monde. »

Il convient de noter que le journaliste Ridouane Ramdani a précédemment critiqué la méthode classique utilisée pour le recensement et le budget important alloué à cette opération. En revanche, l’activiste Mayssa Salama a déclaré qu’elle avait refusé de participer au recensement et de laisser entrer les enquêteurs, expliquant qu’elle ne savait pas si la personne qui frappait à sa porte était un voleur ou réellement un agent de recensement.