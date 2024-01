L’animatrice Chahrazad Akroud atteinte de cécité ? Elle répond

Plusieurs rumeurs circulent récemment selon lesquelles Chahrazad Akroud a été atteinte de cécité, ce qui a enflammé la Toile.

Contactée par le site «Ralia», l’animatrice a balayé ces rumeurs d’un revers de main, indiquant que ces allégations sont totalement fausses. «Après avoir annoncé que j’ai eu une hémorragie sous-conjonctivale, mes propos ont été déformés», a déploré Chahrazad.

La journaliste a ainsi rassuré ses fans et souligné qu’elle n’a pas perdu la vue, contrairement aux informations qui ont été rapportées. «J’ai été prise en charge par des spécialistes. Je me porte mieux et je ne risque pas de perdre la vue», a-t-elle confié.

Rappelons que Chahrazad Akroud avait posté une vidéo, en larmes, où elle a souligné avoir eu une hémorragie au niveau de l’œil. «La santé est tellement précieuse. On ne s’en rend compte que lorsque l’on tombe malade», a-t-elle affirmé.

