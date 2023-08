La diva Samira Said a eu une pensée pour le public marocain

Il semble que le public marocain manque énormément à la diva Samira Said. Surtout après le très grand succès qu’a obtenu le dernier concert de la célèbre chanteuse marocaine à Rabat, l’année dernière.

Et via son compte officiel Instagram, Samira Said a partagé avec ses fans et followers des moments de ce concert, montrant l’interaction incroyable, enthousiaste et sublime des spectateurs avec les chansons interprétées par leur idole.

La célèbre chanteuse marocaine a accompagné ces extraits d’enregistrements vidéo avec cette belle déclaration d’amour pour le Royaume et pour les Marocains: « Une nuit formidable où se sont mêlées les sentiments d’amour, de chaleur humaine et d’attrait pour mon cher pays, le Maroc! Mes concerts avec vous sont toujours très différents! ».

Par ailleurs, plusieurs pages d’Instagram ont publié et largement partagé, pendant ces dernières heures, un enregistrement vidéo de la diva Samira Said en train d’exécuter des pas de danse et de chorégraphie harmonieux du célèbre genre musical qu’est le tango.

Ceci, sur les airs de sa chanson « Mahasalchi haga » (Rien n’est arrivé), avec comme partenaire un professeur de danse. Et Samira Said, toujours aussi jeune et séduisante, a commenté humoristiquement la vidéo qui montre sa prestation de tango en écrivant… « Mahasalchi Haga! »

Larbi Alaoui