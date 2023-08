Scandale des billets du Mondial: un avocat émet des craintes

Le président de l’Association marocaine de la protection des deniers publics a exprimé sa crainte à ce que l’on « sacrifie » deux accusés pour clore le dossier du scandale des billets du Mondial 2022.

Cette crainte a été émise par Me Mohamed El Ghalloussi, après que le tribunal de première instance de Ain Sebaâ, à Casablanca, a prononcé son verdict à l’encontre de Mohamed Hidaoui, président de l’Olympique Safi, et du journaliste sportif, Adil El Omari.

Le premier, en état de détention, a écopé d’une peine d’emprisonnement ferme de 18 mois, assortie d’une amende de 2000 DH, alors que le second accusé, poursuivi en liberté provisoire, a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme de 10 mois, assortie d’une amende de 1000 DH.

Via sa page officielle Facefook, Me El Ghaloussi a réitéré sa peur que le verdict soit une façon de « tracer la route à d’autres responsables, leur permettant d’échapper à la sanction », dans une direction, selon lui, visant à détourner le courant normal et la souveraineté de la justice en « sacrifiant des boucs émissaires et faire croire à l’opinion publique que la justice a suivi son cours ».

L’avocat et président de l’Association marocaine pour la protection des deniers publics a également souligné qu’il est difficile, du point de vue juridique, d’appréhender comment dans cette affaire de billets du Mondial, constituant un seul dossier ayant nécessité l’ouverture d’une longue enquête judiciaire, deux seules personnes ont été jugées.

Me El Ghalloussi a aussi tenu à préciser qu’il était légalement supposé présenter devant la justice toutes les personnes impliquées dans cette affaire, sans aucune division partielle de ce dossier, au lieu de poursuivre en justice deux seules personnes, pour l’heure.

L.A.