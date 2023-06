Meknès: ce qui s’est passé au niveau d’un barrage routier

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la brigade anti-gang relevant de la préfecture de police de Meknès ont procédé, jeudi, sur la base de renseignements précis fournis par les services de la Direction générale de la Surveillance du Territoire (DGST), à l’interpellation d’un individu âgé de 24 ans, aux antécédents judiciaires, pour son implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogue et de psychotropes.

Le mis en cause a été interpellé au niveau d’un point de contrôle routier à l’entrée de la ville de Meknès, immédiatement après son arrivée à bord d’un car de voyageurs en provenance de l’une des villes du Nord du Royaume, apprend-on de source sécuritaire.

Les perquisitions effectuées ont permis la saisie de 2.032 comprimés psychotropes qui étaient en sa possession, dont 928 comprimés de type « Zepam », 602 comprimés « Nordaz » et 502 comprimés d' »Ecstasy », précise la même source.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée par le parquet compétent, afin de déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et tous les actes criminels imputés au concerné. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés par les services de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et la DGST pour lutter contre la contrebande et le trafic de drogue et de psychotropes, conclut-on.

S.L.