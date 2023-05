Les prix de la pastèque ont enfin baissé au Maroc

Les prix de la pastèque, fruit si prisé par les citoyens, surtout en saison estivale, connaissent une revue à la baisse au Maroc, dans tous les points de vente. Ceci malgré la réglementation de la culture de la pastèque dans certaines régions du Royaume.

Et à ce propos, le trésorier de l’Association marocaine des employés et des professionnels des marchés de gros au Maroc a confirmé que les prix de la pastèque ont légèrement baissé, comparativement à ceux pratiqués ces derniers temps, et le prix du kilogramme est actuellement de 2 DH seulement, dans les marchés de gros.

Ainsi, dans une déclaration à Le Site info, Mohamed Alaoui a assuré que le prix d’un kilo de pastèque ne dépasse pas les 4 DH, dans les différents points de vente. Ceci, car l’exportation de ce fruit à l’étranger n’est plus possible, sachant que ses prix demeurent revus à la baisse dans les marchés et souks locaux.

Notre interlocuteur a aussi précisé que la réglementation de la culture de la pastèque, et également celle du melon, dans les régions principales qui approvisionnaient le marché local a largement contribué à la réduction de la production, qui avait occasionné l’augmentation conséquente des prix ces fruits saisonniers.

Larbi Alaoui