Festival de Cannes: la Marocaine Maria Nadim brille sur le tapis rouge (PHOTO)

L’artiste marocaine, Maria Nadim, a suscité une grande admiration de ses fans et followers d’Instagram, lors d’une récente et éclatante apparition.

Celle-ci a eu lieu à Cannes, où se déroule encore le célèbre festival de cinéma, dont la 76ème édition se déroule actuellement sur la Croisette (du 16 au 27 mai). Arborant une belle et élégante et longue robe bleue, la chanteuse et actrice a subjugué ses très nombreux admirateurs et followers, via le même réseau social précité.

Aussi, les fans et folowers de l’interprère , entre autres chansons, de « Wanna be free », « Alhayat », « Daddy » et « Anawiyak », n’ont-ils pas manqué d’exprimer leur enthousiasme vis-à-vis de leur idole. De même que tous ont été unanimes sur l’élégance de la robe si bien choisie pas Maria Nadim et qui lui va si bien.

Celle-ci, par ailleurs, a été chaleureusement félicitée par les mêmes fans et followers pour son excellente interprétation dans la série dramatique « Aïcha », dont les épisodes sont diffusés sur Al Aoula.

Larbi Alaoui