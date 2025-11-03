Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 3 novembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 3 novembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1990 – 11,8529
1 DOLLAR U.S.A. 8,83960 – 10,2730
1 DOLLAR CANADIEN 6,30630 – 7,32890
1 LIVRE STERLING 11,6130 – 13,4970
1 LIVRE GIBRALTAR 11,6130 – 13,4970
1 FRANC SUISSE 10,9750 – 12,7550
1 RIYAL SAOUDIEN 2,35700 – 2,73920
1 DINAR KOWEITIEN 28,7840 – 33,4520
1 DIRHAM E.A.U. 2,40670 – 2,79690
1 RIYAL QATARI 2,42440 – 2,81760
1 DINAR BAHREINI 23,4470 – 27,2490
100 YENS JAPONAIS 5,7340 – 6,66380
1 RIYAL OMANI 22,9540 – 26,6760
