Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 3 novembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)3 novembre 2025 - 09:31
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 3 novembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1990 – 11,8529

1 DOLLAR U.S.A. 8,83960 – 10,2730

1 DOLLAR CANADIEN 6,30630 – 7,32890

1 LIVRE STERLING 11,6130 – 13,4970

1 LIVRE GIBRALTAR 11,6130 – 13,4970

1 FRANC SUISSE 10,9750 – 12,7550

1 RIYAL SAOUDIEN 2,35700 – 2,73920

1 DINAR KOWEITIEN 28,7840 – 33,4520

1 DIRHAM E.A.U. 2,40670 – 2,79690

1 RIYAL QATARI 2,42440 – 2,81760

1 DINAR BAHREINI 23,4470 – 27,2490

100 YENS JAPONAIS 5,7340 – 6,66380

1 RIYAL OMANI 22,9540 – 26,6760

