VIDEO: Élu Service Client de l’Année Maroc, Décathlon confirme

Lors de la 8ème édition de « Élu Service Client de l’Année Maroc », Décathlon a remporté pour la deuxième fois consécutive le prix dans la catégorie grande distribution. Ce succès reflète son engagement client-centré, mêlant innovation, fidélisation et proximité pour construire une relation durable avec les passionnés de sport.

Cette reconnaissance récompense l’ambition de Décathlon d’enchanter ses clients au-delà de la satisfaction habituelle. En misant sur le conseil personnalisé et l’expérience unique, l’enseigne s’affirme comme un acteur clé du sport au Maroc, avec une communauté fidèle d’ambassadeurs.

Pour maintenir cette excellence, Décathlon investit dans la formation de ses équipes et l’intégration de solutions numériques comme l’intelligence artificielle. Ces innovations visent à simplifier l’expérience d’achat et à répondre aux attentes d’une clientèle de plus en plus exigeante.