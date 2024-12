La Bourse de Casablanca ouvre en bonne mine

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en bonne mine mardi, son indice principal, le MASI, s’adjugeant 0,23% à 14.754,4 points (pts).

Le MASI.20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, se bonifiait de 0,3% à 1.192,89 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,21% à 1.043,07 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, progressait de 0,09% à 1.500,98 pts.

Aux valeurs individuelles, Ib Maroc.com (+2,81% à 33,98 DH), Taqa Morocco (+2,76% à 1.378 DH), BCP (+2,44% à 291,95 DH), Immorente Invest (+2,14% à 92,95 DH) et Jet Contractors (+1,61% à 1.890 DH) réalisaient les meilleures performances. A l’opposé, les plus fortes baisses étaient enregistrées par Crédit du Maroc (-1,98% à 936 DH), CMGP Group (-1,41% à 269 DH), S2M (-1,21% à 240 DH), Attijariwafa Bank (-0,7% à 570 DH) et Addoha (-0,54% à 36,5 DH).

La veille, le MASI avait terminé proche de l’équilibre.