Wafa Assurance. Fatima Zahra Benjelloun: “L’écoute et l’innovation au cœur de notre réussite”

FATIMA ZAHRA BENJELLOUN

Responsable du département CRC

Le label Service Client de l’Année (ESCDA 2025) est un nouveau témoignage de l’excellence des services et de l’engagement sans faille des équipes de Wafa Assurances. L’entreprise présente les clés de cette réussite durable, centrées sur l’écoute des clients, l’innovation continue et une stratégie de satisfaction client qui ne laisse rien au hasard.

C’est votre quatrième consécration. Que vous inspire-t-elle ?

C’est vraiment gratifiant de savoir que nos efforts pour offrir un service de qualité sont reconnus et appréciés ! Ce trophée est le reflet de l’engagement et du dévouement de toute l’équipe pour mettre nos clients au cœur de notre mission au quotidien.

Cela nous motive à continuer d’innover et de s’améliorer pour offrir une meilleure expérience client. Comment atteint-on ce niveau d’excellence ?

Ce qui nous a permis d’être à ce niveau de performance, c’est avant tout de se concentrer sur les attentes clients. Nous avons opté pour une approche stratégique cohérente, via plusieurs éléments clés : la proposition d’un service client accessible via plusieurs canaux de contact, la priorisation de la satisfaction client à tous les niveaux de l’organisation, la mise en place et le suivi d’indicateurs précis avec une analyse régulière, la formation continue des conseillers tant sur les aspects offres et «process» que sur les aspects liés à la communication et la relation client, le travail en étroite collaboration avec les autres départements et enfin une stratégie d’amélioration continue de nos services en restant ouvert aux changements et aux innovations.

Comment pensez-vous que ce titre renforce la confiance de vos clients envers votre marque ?

Être élu “Service Client de l’Année” améliore grandement à renforcer la fidélité des clients existants et à attirer de nouveaux clients en étant rassuré sur la qualité de l’expérience offerte. Ce label renvoie une image positive qui démontre un engagement constant envers nos clients, une assurance qualité dans la gestion des interactions avec l’entreprise et il appuie notre devise «Source de confiance».

La rédaction / Les Inspirations ÉCO