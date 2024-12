La Bourse de Casablanca ouvre en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en hausse jeudi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,38% à 14.754,54 points (pts). Le MASI.20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,43% à 1.197,56 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,44% à 1.048,22 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, augmentait de 0,33% à 1.478,34 pts.

Aux valeurs individuelles, Taqa Morocco (+2,18% à 1.359 DH), Sonasid (+1,79% à 954 DH), Delta Holding (+1,52% à 53,3 DH), Sodep-Marsa Maroc (+1,51% à 529,9 DH) et S2M (+1,48% à 273,95 DH) réalisaient les meilleures performances. A l’opposé, les plus fortes baisses étaient accusées par Stokvis Nord Afrique (-6,66% à 15,41 DH), Stroc Industrie (-1,79% à 44 DH), Mutandis (-1,17% à 295,1 DH), CFG Bank (-1,07% à 207,75 DH) et Crédit du Maroc (-1,02% à 970 DH).

La veille, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,03%.