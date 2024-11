La Bourse de Casablanca dans le vert cette semaine

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine du 19 au 22 novembre dans le vert, son indice principal, le MASI, gagnant 0,16% à 14.886,65 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 entreprises les plus liquides, et le MASI ESG, qui mesure la performance des entreprises ayant obtenu la meilleure notation en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), ont progressé, respectivement, de 0,4% à 1.210,37 pts et 0,07% à 1.064,46 pts. Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, dédié aux petites et moyennes entreprises, a abandonné 0,48% pour atteindre 1.437,5 pts. Sur le plan sectoriel, la meilleure performance revient au secteur de la participation et promotion immobilières (+3,28%), suivi par ceux des loisirs et hôtels (+2,88%) et des ingénieries et biens d’équipement industriels (+1,2%). En revanche, les secteurs des boissons (-3,15%), de la chimie (-2,85%) et des sociétés de placement immobilier (-2,52%) ont accusé les plus forts replis.

Les échanges sur le marché ont totalisé plus de 1,05 milliard de dirhams (MMDH), dominés par les transactions sur Douja Prom Addoha avec 17,37% du volume, Alliances (11,91%) et Attijariwafa Bank (9,09%). La capitalisation boursière a atteint, quant à elle, 761,11 MMDH. Aux valeurs individuelles, les meilleures performances ont été enregistrées par S.M Monétique (+15,38% à 270 DH), Stokvis Nord Afrique (+8,07% à 16,02 DH), Dari Couspate (+5,98% à 3.686 DH), Douja Prom Addoha (+3,87% à 37,6 DH) et Alliances (+3,83% à 380 DH). À l’opposé, Réalisations Mécaniques (-23,4% à 406 DH), Zellidja S.A (-9,61% à 94,01 DH), Maghreb Oxygène (-8,56% à 228,55 DH), Ib Maroc.com (-8,33% à 33 DH) et Sonasid (-5,05% à 921 DH) ont réalisé les plus fortes baisses.

S.L.