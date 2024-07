La Bourse de Casablanca clôture ses échanges en hausse ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges en hausse vendredi, l’indice de toutes les valeurs, le MASI, ayant gagné 0,2% à 13.623,01 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, se sont adjugés, respectivement, 0,15% à 1.105,80 pts et 0,09% à 990,06 pts.

S.L