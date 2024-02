La Bourse de Casablanca termine ses échanges en territoire positif ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges en territoire positif lundi, son indice phare, le MASI, avançant de 0,26%, à 13.117,08 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a gagné 0,29%, à 1.067,69 pts, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, s’est octroyé 0,36%, à 975,5 pts.

S’agissant du MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, il a évolué à la hausse de 0,19%, à 1.105,95 pts.

Sur le plan sectoriel, le secteur des sociétés de portefeuilles-holdings s’est offert la plus forte hausse (+3,53%), devant le secteur de l’électricité (+2,4%), et de la chimie (+2,18%).

A l’inverse, l’indice des distributeurs a accusé la baisse la plus forte (-0,79%), suivi de l’indice des boissons (-0,78%), et de l’indice des assurances (-0,52%).

Le volume global des échanges a porté sur 137,55 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché Central (Actions), et dominé par les transactions portant sur Attijariwafa Bank (34,64 MDH), Bcp (19,7 MDH) et Douja Prom Addoha (15,5 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé, de son côté, les 678,53 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, les plus fortes hausses ont été affichées par Rebab Company (+5,99% à 73,13 dirhams (DH)), Maghreb Oxygène (+5,42% à 214 DH), Delta Holding (+3,55% à 40,8 DH), Ib Maroc.Com (+3,51% à 23 DH) et Douja Prom Addoha (+2,62% à 17,6 DH).

À l’opposé, Oulmes (-5,99% à 1.335 DH) et Agma (-5,99% à 7.051 DH), S. M Monétique (-3,07% à 173,5 DH), Cih (-2,22% à 370 DH) et Afma (-1,54% à 1.211 DH) ont enregistré les plus fortes baisses.

S.L