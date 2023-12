Amazon Business et Clickapporter simplifient les achats internationaux au Maroc

Amazon Business et Clickapporter annoncent la signature d’un accord stratégique pour simplifier les achats internationaux à destination des entreprises marocaines. Ce partenariat tend à renforcer les capacités des acheteurs marocains en leur donnant un accès direct à Amazon Business – le site d’achats d’entreprise avec les prix, le choix et la commodité d’Amazon mais conçus pour les entreprises – et en leur offrant des fonctionnalités et des avantages spécifiques, telles que des options de paiement locales, ainsi qu’une facturation conforme au système de taxation marocain (TVA).

« Notre ambition est de faciliter l’approvisionnement des entreprises marocaines, de toutes tailles, en produits, des plus courants aux plus pointus, pour les aider à développer leurs activités », déclare Harjeet Grewal, Fondateur et Directeur Général de Clickapporter. Et de rajouter : « nous avons choisi de lancer ce site d’achats dédié aux entreprises au Maroc pour de nombreuses raisons, notamment la croissance économique que connaît le pays, et la position géographique et stratégique du Royaume du Maroc comme porte d’entrée du continent africain ».

« Chez Amazon Business, notre mission est de répondre aux besoins des acheteurs professionnels d’entreprises privées et d’organismes publics de toutes tailles. Avec ce nouveau partenariat stratégique et grâce à cette nouvelle fonctionnalité qu’est le Punch-in, nous sommes ravis de simplifier le processus d’achats de clients au Maroc. L’innovation au nom de nos clients est notre priorité », explique Géraldine Valenti, Directrice Amazon Business France et Italie.

Simplifier l’approvisionnement à l’international pour les entreprises marocaines avec Amazon Business Punch-in

Le Punch-in d’Amazon Business est une fonctionnalité qui simplifie l’expérience d’achat, tout en augmentant la conformité. Cette fonctionnalité a été créée pour permettre aux acheteurs de commencer leur parcours d’achat directement sur Amazon Business et de soumettre leur panier à leur système d’approvisionnement électronique pour la création et le rapprochement des bons de commande.

Concrètement, les entreprises intéressées peuvent s’inscrire gratuitement et en toute simplicité sur le siteClickapporter.com. Une fois l’inscription effectuée, l’équipe Clickapporter leur donnera accès à un compte Amazon Business.

En utilisant Clickapporter.com, les entreprises marocaines inscrites bénéficiant d’un compte pourront accéder à une vaste sélection de plus de 350 millions de produits destinés aux professionnels – fournitures de bureau, matériel informatique, produits d’entretien, de restauration et matériel médical professionnel – grâce à l’intégration d’Amazon Business Punch-in.

Ainsi, les acheteurs pourront effectuer leurs achats sur le site Clickapporter et payer en dirhams. Cette intégration permet aux entreprises de bénéficier de prix exclusifs, de remises sur quantité et de fonctionnalités de gestion de compte robustes telles que les groupes d’achat et les circuits d’approbation. Grâce aux outils d’analyse avancés d’Amazon Business, les utilisateurs peuvent suivre leurs dépenses, afin de garantir transparence et prise de décision éclairée. De plus, l’ensemble des taxes d’importation et des frais logistiques sont intégrés au prix d’achat par Clickapporter, évitant ainsi les surprises et facilitant la livraison vers les destinations choisies.