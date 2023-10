Bourse de Casablanca: clôture dans le rouge ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini la séance dans le rouge mercredi, le MASI a perdu 0,58%, à 12.141,63 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a baissé de 0,76%, à 988,63 pts, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,81% à 895,83 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca a lâché, pour sa part, 0,16%, à 1.020,88 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, s’est délesté de 0,79%, à 11.210,83 pts, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a abandonné 0,71%, à 10.201,61 pts.

À la cloche finale, 11 titres ont fini en baisse, contre 7 en hausse et 5 titres se sont maintenus à l’équilibre.

Sur le plan sectoriel, l’indice des mines a enregistré la plus forte hausse (+2,38%), suivi de l’indice des sociétés de placement immobilier (+0,88%), et de l’indice du transport (+0,85%).

A la baisse, l’indice du bâtiment et matériaux de construction a accusé la baisse la plus forte (-1,41%), suivi de l’indice des loisirs et hôtels (-1,26%), et de l’indice des matériels, logiciels et services informatiques (-0,91%).

Le volume global des échanges a porté sur 56,46 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché Central (Actions).

Par valeurs, Attijariwafa Bank a occupé la première place des instruments les plus actifs avec 8,38 MDH, suivi d’Akdital avec 7,18 MDH et Bcp avec un flux transactionnel de 6,95 MDH.

Quant à la capitalisation boursière, elle s’est chiffrée à près de 622,52 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, les plus fortes baisses ont été réalisées par Bmci (-5,18% à 531 dirhams (DH)), Ciments du Maroc (-1,68% à 1.642 DH), Bank of Africa (-1,59% à 180 DH), Hps (-1,59% à 620 DH) et Lafargeholcim Mar (-1,54% à 1.920 DH).

À l’inverse, Timar (+5,99% à 536,1 DH), Minière Touissit (+2,88% à 1.749 DH), Managem (+2,41% à 1.700 DH), Disway (+2,21% à 695 DH) et Auto Hall (+1,88% à 69,79 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

S.L.