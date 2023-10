Conclusion d’un accord tripartite au profit de l’agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique

La Banque de commerce et de développement de l’Afrique de l’Est et Australe (TDB), l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA) et le Groupe OCP ont signé un Mémorandum d’Entente (MoU) lors des réunions annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) afin de renforcer leur collaboration visant à aborder les défis en agriculture et de la sécurité alimentaire en Afrique.

Plus précisément, les trois parties ont convenu de coopérer dans des transactions de financement du commerce, en s’appuyant sur les instruments de garanties de risques de MIGA, pour l’importation en Afrique de produits de base stratégiques, notamment d’engrais.

Cette collaboration vise à renforcer la sécurité alimentaire, à promouvoir l’emploi et les moyens de subsistance des agriculteurs, à garantir leur accès aux marchés internationaux, à améliorer la productivité, et à augmenter la disponibilité des devises étrangères et des gains en facilitant l’exportation de cultures marchandes.

Ce MoU fait suite à une facilité de rehaussement de crédit, une première en son genre, signée en 2020 entre MIGA et TDB, dans le cadre de laquelle MIGA a fourni une garantie de 10 ans pour le financement de banques commerciales accordé à TDB avec des conditions optimisées, à savoir des échéances plus longues et des taux d’intérêt plus bas. Cette facilité a jusqu’à présent réussi à soutenir des transactions d’une valeur de plus de 300 millions de dollars dans les États membres de TDB, permettant à leurs entreprises, institutions financières et secteur public d’importer des produits de base stratégiques qui sont essentiels à leur sécurité alimentaire et énergétique, leurs revenus en devises étrangères, l’emploi et leurs recettes fiscales.

Ce MoU renforce davantage la relation de longue date entre TDB et le groupe OCP, grâce à laquelle l’équivalent de 2 milliards de dollars d’importations d’engrais en provenance du Maroc a été facilité vers la région de TDB au cours des six dernières années.

Parmi leurs plus marquantes réalisations, TDB et le groupe OCP ont collaborativement exécuté la toute première transaction de financement du commerce intra-africain en utilisant la technologie de la blockchain. En 2022 seulement, trois quarts des 700 millions de dollars de transactions réalisées conjointement par le Groupe OCP et TDB ont été effectuées en utilisant cette technologie, entrainant d’importantes économies en termes de temps, de coûts et d’empreinte carbone.

Les parties prévoient de renforcer leur coopération dans la promotion d’une croissance économique stable et durable, ainsi que dans l’avancement de la coopération économique et commerciale en Afrique.

Admassu Tadesse, Président émérite et Directeur Général du Groupe TDB, a déclaré : « Avec ce MoU, nous élargissons nos partenariats stratégiques avec à la fois MIGA et le Groupe OCP, avec lesquels nous avons réussi à mettre en place des solutions novatrices et impactantes en matière de financement du commerce. Nous nous réjouissons de la perspective de faire davantage ensemble pour promouvoir le commerce intra-africain et aider notre région à mieux s’approvisionner en produits de base essentiels nécessaires pour préserver le développement socio-économique, notamment en cette période complexe marquée par d’importantes secousses mondiales et des défis macroéconomiques ».

Hiroshi Matano, Vice-Président Exécutif de MIGA, a déclaré : « La sécurité alimentaire est une priorité majeure pour MIGA, et nous sommes impatients de travailler plus étroitement avec TDB et le Groupe OCP, nos partenaires de longue date, pour aider à relever les défis de la sécurité alimentaire ainsi que l’accès au financement du commerce en Afrique en fournissant des solutions de dérisquage pour l’exportateur et la banque de développement régional. MIGA est désireuse d’élargir ses partenariats pour soutenir le développement économique dans les marchés émergents ».

Mostafa Terrab, Président-Directeur Général du Groupe OCP, a déclaré : « OCP soutient activement les agriculteurs africains en assurant un approvisionnement fiable en nutriments pour les cultures à des coûts abordables, adaptés pour augmenter les rendements en fonction des cultures spécifiques, des sols et des conditions locales. Cet accord avec TDB et MIGA s’appuie sur notre bilan fructueux de coopération pour promouvoir la sécurité alimentaire, améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs et favoriser un développement rural durable à travers l’Afrique ».