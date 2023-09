ADM partage son bilan d’activité pour l’été 2023

La société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) annonce que la saison estivale qui s’achève a été marquée par une forte affluence sur le réseau autoroutier national avec une hausse du trafic de 8% par rapport à l’été 2022.

Grâce à une mobilisation en mode vigilance totale, les équipes d’ADM ont su gérer efficacement les pics de trafic, qui a dépassé les 600.000 véhicules par jour alors que la moyenne journalière en temps normal s’élève à 400.000 véhicules jour.

C’est ainsi que durant ces journées de pic, près de 2 millions de voyageurs ont pu vivre une expérience de voyage sécurisée et satisfaisante.

La saison estivale 2023 a également connu le dépassement du seuil de 2 millions de Pass Jawaz vendus, preuve de la confiance croissante des usagers de l’autoroute envers ce moyen de paiement automatique et résultat de la stratégie mise en œuvre par ADM pour le rendre accessible, disponible et à la portée de tous, notamment à travers la multiplication et la diversification des points de vente.

Rappelons que le mode vigilance totale est un dispositif exceptionnel qui s’appuie sur des mesures anticipatives comme la préparation préalable de l’infrastructure et le renforcement des équipes dédiées à l’assistance et à la gestion du trafic, et des actions réactives sur le terrain comme le renforcement de la communication avec l’usager et l’étroite collaboration avec tous les intervenants sur le réseau autoroutier. S’ajoute à cela l’organisation de l’opération #Twehehchnakom visant l’accueil des Marocains du Monde dans les meilleures conditions.

Enfin, ADM tient à remercier les usagers de l’autoroute pour leur confiance et ses partenaires pour leur mobilisation, grâce à laquelle ces performances ont pu être réalisées.