Caribou Coffee annonce deux nouvelles ouvertures à Casablanca

Caribou Coffee, chaîne mondiale de café premium, poursuit son plan de développement au Maroc à travers l’ouverture prochaine de deux nouveaux coffee shops à Dar Bouazza et 2 Mars, deux quartiers dynamiques de Casablanca. Ces nouvelles ouvertures témoignent de l’engagement continu de Caribou Coffee à fournir aux habitants de Casablanca une expérience café exceptionnelle et un lieu de détente chaleureux.

Ces nouvelles ouvertures viennent s’ajouter aux deux magasins Caribou Coffee déjà en fonctionnement, situés au Rond Point des Sports et dans le Mall des Myriades. Ces emplacements stratégiques ont permis à Caribou Coffee de devenir une destination de choix pour les amateurs de café à Casablanca, offrant une atmosphère conviviale et une expérience café unique.

« L’expansion de nos coffee shops à Casablanca est une étape importante dans notre plan d’expansion national. En même temps nous attachons une grande importance à maintenir des normes élevées en matière de qualité et d’hygiène, car la satisfaction et la confiance de nos clients sont notre priorité absolue », a déclaré Saad Fahmi, Directeur général de Caribou Coffee. Et de rajouter : « notre objectif est de nous développer tout en maintenant des normes de qualité et d’hygiène élevées. Chez Caribou Coffee, nous nous engageons à offrir une expérience café exceptionnelle à nos clients ».

Ce développement sur le marché marocain s’inscrit dans une stratégie plus large portée par la société One Franchising, qui détient la licence master franchise pour la région MENAT (Middle East, North Africa and Turkey). Ainsi, l’enseigne compte plus de 300 stores dans la région et a pour objectif de porter ce nombre à près de 350 avant la fin de l’année en cours. Le Royaume représente, dans ce sens, l’un des marchés prioritaires dans cette stratégie de développement pour les années à venir, et devrait bénéficier à ce titre de tout le savoir-faire et l’expertise développés par l’enseigne au niveau international.

Fidèle à son engagement fondateur, Caribou Coffee, c’est d’abord une exigence de qualité qui s’appuie sur un processus maîtrisé et des valeurs fortes pour offrir une expérience unique à ses clients. Avec un approvisionnement qui respecte les normes de durabilité et l’intérêt des communautés de producteurs, une torréfaction artisanale adaptée à chaque type de grain et des normes de contrôle des plus strictes, Caribou Coffee a pour objectif constant de servir le meilleur café ; proposer un service rapide et convivial dans des magasins confortables et propres, ainsi que des produits de la plus haute qualité.