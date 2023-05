Le Salon « Auto Occasion » revient pour une deuxième édition (VIDEO)

La deuxième édition du salon de l’automobile d’occasion au Maroc, « Auto Occasion », a été inaugurée, mardi à Casablanca, à l’initiative du mensuel marocain de l’automobile « Autonews », sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce. Ce Salon, qui se tient du 23 au 28 mai sur un espace de 6.000 m², regroupe les professionnels et les stands de plusieurs acteurs du secteur, notamment les sociétés de financement, les banques participatives, et la société d’assurance AtlantaSanad, sponsor officiel de cette manifestation.

S’exprimant à cette occasion, la directrice de publication du magazine « Autonews », Fatima Zahra Ouriaghli, a indiqué que la deuxième édition du salon de l’automobile d’occasion se tient dans un environnement particulier eu égard à la crise actuelle de la voiture neuve, marquée, notamment, par un contexte de hausse des prix.

Ainsi plusieurs personnes s’intéressent davantage à la voiture d’occasion parce qu’elle « ne coûte pas cher et est accessible à l’achat », alors que les voitures neuves « ne sont pas très disponibles », à cause de la conjoncture internationale marquée par une crise de semi-conducteurs et un renchérissement des coûts des matières premières, a-t-elle ajouté.

L’objectif du salon est, donc, de créer un lieu de rencontre entre les acheteurs, les vendeurs de véhicules, les sociétés de financement et la compagnie d’assurance, a relevé Ouriaghli.

Pour sa part, la présidente du comité d’organisation de la deuxième édition du salon « Auto Occasion », Laila Kinana, a rappelé que la première édition du salon a été tenue avant la pandémie du Covid-19, faisant savoir que la deuxième édition intervient suite à la demande du public et de sociétés.

Cette édition qui sera ouverte, durant la journée, au public, connait la participation de plusieurs exposants, des sociétés de financement et des banques, a-t-elle poursuivi, notant que la nouveauté de cette année porte sur la participation de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA).